A quasi cinque anni dalla scomparsa di Alessandro Venturelli, il ragazzo di Sassuolo svanito nel nulla il 5 dicembre 2020, la madre commenta a Dentro la notizia le nuove segnalazioni arrivate da Torino.
Un uomo avrebbe riconosciuto un giovane corrispondente alla descrizione di Alessandro, incluso un tatuaggio a forma di rosa sull’avambraccio sinistro, nella zona di Porta Nuova, dove gli avrebbe offerto una pizza.
Ospite in studio, la madre racconta anche i momenti difficili vissuti a causa di chi cerca di speculare sul suo dolore: "La cosa più brutta che è successa, a parte questa chiamata da un numero privato che non parla, è successo che probabilmente una persona che mi segue, mi segue anche bene e sa che io sono stata in Romania, mi ha detto che Alessandro era esattamente a Bucarest. Loro hanno speso tanti soldi per recuperarlo e quindi se io volevo avere notizie comunque dovevo dare soldi".
La donna aggiunge: "Io ho chiesto: mi mandi una foto, ma soprattutto voglio un vocale di questo ragazzo perché riconosco la voce. E allora sono spariti".
La madre di Alessandro Venturelli non perde del tutto la speranza: "Non mi sono mai arrivate così tante segnalazioni in così poco tempo da una sola città, quindi per me rimane un capitolo aperto".
La donna parla anche delle difficoltà incontrate nelle ricerche: "Un volontario è andato a chiedere in queste mense, in questi dormitori, e gli hanno detto che se anche Alessandro fosse passato di lì loro non direbbero nulla. C’è un sistema per la privacy".