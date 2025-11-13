La mamma di Alessandro Venturelli e Gianluigi Nuzzi

A quasi cinque anni dalla scomparsa di Alessandro Venturelli, il ragazzo di Sassuolo svanito nel nulla il 5 dicembre 2020, la madre commenta a Dentro la notizia le nuove segnalazioni arrivate da Torino.

Un uomo avrebbe riconosciuto un giovane corrispondente alla descrizione di Alessandro, incluso un tatuaggio a forma di rosa sull’avambraccio sinistro, nella zona di Porta Nuova, dove gli avrebbe offerto una pizza.

Ospite in studio, la madre racconta anche i momenti difficili vissuti a causa di chi cerca di speculare sul suo dolore: "La cosa più brutta che è successa, a parte questa chiamata da un numero privato che non parla, è successo che probabilmente una persona che mi segue, mi segue anche bene e sa che io sono stata in Romania, mi ha detto che Alessandro era esattamente a Bucarest. Loro hanno speso tanti soldi per recuperarlo e quindi se io volevo avere notizie comunque dovevo dare soldi".

La donna aggiunge: "Io ho chiesto: mi mandi una foto, ma soprattutto voglio un vocale di questo ragazzo perché riconosco la voce. E allora sono spariti".