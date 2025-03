DayDreamer, le trame delle puntate dal 31 marzo al 5 aprile

Daydreamer-Le ali del sogno, amata serie turca con Can Yaman e Demet Ozdemir, va in onda dal lunedì al sabato alle 7:30 su Rete 4 con una puntata al giorno. Potete vedere le puntate di Daydreamer anche in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le trame delle prossime puntate in onda da lunedì 31 marzo a sabato 5 aprile su Rete 4.

DayDreamer, le trame dal 31 marzo al 5 aprile

L'intero quartiere sembra ossessionato dalla vita sentimentale di Sanem, e sua madre teme che la ragazza abbia ben tre fidanzati. Can è in grossi guai con la commissione disciplinare, ed Emre si precipita da Aylin per capire se è lei ad aver organizzato un piano per rovinare la carriera di fotografo e la reputazione di suo fratello. Dopo l'ennesima brutta notizia, Can lascia l'azienda furioso.

Ahyan e J.J. hanno ottenuto l'indirizzo dell'uomo che ha commissionato il lavoro all'hacker del falso sito per screditare Can, ma mentre cercano di raggiungerlo, vengono intercettati da Emre. Ayhan, che non si fida di lui, scrive a Sanem dicendole di precipitarsi a quell'indirizzo. Una volta sul posto, Emre capisce che la responsabile di tutto è Aylin. Per proteggerla, dice a Sanem che è stato lui ad architettare la trappola contro il fratello.

Sanem minaccia Emre di dare le dimissioni o di raccontare la verità a Can. Emre cerca di comprare il suo silenzio offrendogli del denaro, ma lei lo rifiuta. Cengiz scopre che Sanem non ha un fidanzato e le chiede spiegazioni. Sanem è costretta a raccontargli che si è lasciata con Osman a causa del bacio che ha dato all'Albatros la sera del Gala e di essere innamorata dell'Albatros. Can, senza essere visto, ascolta la confessione.

Emre lascia Aylin perché, dopo la cattura di Hilmi, scopre che c'è lei dietro al falso sito che ha infangato il nome di Can. Emre si ubriaca e passa la notte in ufficio dove troverà Leyla che lo conforterà.

Muzzafer decide di aprire il negozio, ma nessuno sa di cosa si tratti e sarà una vera sorpresa per tutto il quartiere. Can scopre che l'idea per la campagna che stanno realizzando è stata di Sanem e la coinvolge nel gruppo creativo suo malgrado.

Sanem è divorata dai sensi di colpa verso Can e decide di lasciare il lavoro in azienda, ma lui non accetta la sua scelta e le fa una serie di improvvisate per convincerla a tornare. Poi, va a prenderla a casa per portarla al mare e confessarle il suo amore. Ma Sanem non puo' ricambiare i suoi sentimenti a causa del suo coinvolgimento nei vari complotti contro di lui.

