Dawson's Creek, la canzone della sigla e la colonna sonora della serie

Forse non tutti sanno che durante la prima stagione della serie la canzone scelta per aprire gli episodi è stata "Run Like Mad", della cantautrice canadese Jann Arden. Successivamente, il brano è stato sostituito con la sigla di apertura che tutti i fan di Dawson's Creek conoscono bene: "I Don't Wanna Wait", della cantante statunitense Paula Cole. Il titolo del brano è ripreso nel ritornello, che in Italia viene scherzosamente pronunciato "Anouonauei". "I Don't Wanna Wait" fa parte dell'album "This Fire", pubblicato nel 1996, ma il singolo spopolerà due anni dopo, quando diventerà ufficialmente la sigla di Dawson's Creek. Il testo della canzone è profondamente personale ed è legato alla morte del nonno della cantante Paula Cole. È una riflessione sulla brevità della vita, sulle difficoltà che possiamo incontrare e sull'importanza di accogliere le gioie che ci riserva.

Tra il 1999 e il 2000 sono stati pubblicati due album con i brani scelti per la colonna sonora della serie, intitolati rispettivamente "Songs From Dawson's Creek" e "Songs From Dawson's Creek Volume 2". Tra le canzoni che fanno parte della tracklist, oltre le già citate sigle "Run Like Mad" e "I Don't Wanna Wait", anche la famosissima "Kiss Me" del gruppo Sixpence None the Richer.

Tutti gli episodi di tutte le stagioni di Dawson's Creek, la serie che ha fatto sognare gli adolescenti di tutto il mondo dalla fine degli anni '90, sono disponibili su Mediaset Infinity in streaming gratis dal 17 dicembre.

