Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 11 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda manifesta malcontento.

La forza di una donna 2: cosa succede l'11 dicembre

L’interesse di Sirin nei confronti di Emre sembra essere corrisposto. Ceyda manifesta il suo malcontento dopo aver scoperto lo sviluppo del rapporto tra Sirin ed Emre.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE