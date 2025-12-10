Scopriamo cosa succederà giovedì 11 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Lorenzo ha un acceso scontro con Jana e, sul punto di colpirla, viene bloccato in tempo da Curro.
Nel frattempo, Ana lascia intendere al figlio che potrebbe esserci un ritorno di fiamma con Ricardo, anche se la presenza di Pía la mette in allarme. Santos continua a crederci nonostante il padre neghi tutto.