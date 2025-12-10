Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI10 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni dell'11 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 11 dicembre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Xavi Lock (Curro De La Mata) e Ana Garces (Jana) in una scena de La PromessaXavi Lock (Curro De La Mata) e Ana Garces (Jana) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 11 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'11 dicembre

Lorenzo ha un acceso scontro con Jana e, sul punto di colpirla, viene bloccato in tempo da Curro.

Nel frattempo, Ana lascia intendere al figlio che potrebbe esserci un ritorno di fiamma con Ricardo, anche se la presenza di Pía la mette in allarme. Santos continua a crederci nonostante il padre neghi tutto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video