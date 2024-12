L'ottavo di finale, in programma mercoledì 18 dicembre alle 21, sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

Si riaccendono i riflettori sulla Coppa Italia, offerta in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Le sfide in programma tra martedì 17 a giovedì 19 dicembre andranno a completare il tabellone degli ottavi di finale, svelando le ultime squadre che avranno accesso ai quarti e che si aggiungono a Bologna, Milan, Empoli e Lazio. Mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00, la Roma di Claudio Ranieri ospita la Sampdoria. Se i giallorossi sono alla ricerca di un immediato riscatto dopo la sconfitta ottenuta sul campo del Como in campionato,i blucerchiati devono ritrovare la strada giusta e per farlo si sono recentemente affidati alla guida di Leonardo Semplici, arrivato a Genova dopo l'esonero di Andrea Sottil.

Coppa Italia, Roma-Sampdoria: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Ryan; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Zalewski; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: C. Ranieri

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Vulikic, Riccio; Depaoli, Akinsanmiro, Yepes, Vieira, Veroli; Tutino, Coda. Allenatore: L. Semplici

Coppa Italia: il calendario degli ottavi

MARTEDÌ 17 DICEMBRE:

JUVENTUS-CAGLIARI, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE:

ATALANTA-CESENA, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

ROMA-SAMPDORIA, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Cristian Panucci, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE:

INTER-UDINESE, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari

