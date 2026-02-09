Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset con le sfide che completano il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Martedì 10 febbraio la competizione nazionale mette di fronte Napoli e Como, pronte a contendersi il pass per la semifinale contro l'Inter.



In campionato, la squadra di Antonio Conte è reduce dalla vittoria al fotofinish sul campo del Genoa, grazie al rigore trasformato nel recupero da Hojlund che ha fissato il risultato sul 3-2. Oltre ai tre punti, però, a Marassi gli azzurri hanno rimediato anche l'ennesimo infortunio stagionale, che questa volta costringe ai box Scott McTominay.

In Coppa Italia, centrocampo dunque formato da Gutierrez, Lobotka, Elmas e Spinazzola, chiamati a servire Hojlund. Sulle corsie esterne, insieme a Vergara, potrebbe essere impiegato il nuovo acquisto Alisson Santos.



Di fronte ci sarà il Como, protagonista di un'ottima prima parte di stagione che al momento vede la squadra allenata da Cesc Fàbregas gareggiare in campionato per un posto in Europa. Contro il Napoli non sembra previsto alcun turn over, con Nico Paz pronto a muoversi sulla trequarti alle spalle di Douvikas.



L'appuntamento con Napoli-Como è fissato per martedì 10 febbraio alle ore 21 su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Napoli-Como, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, J. Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Santos, Vergara; Hojlund.

Allenatore: A. Conte

COMO (3-5-2): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Allenatore: C. Fàbregas