CALCIO09 febbraio 2026

Coppa Italia, come vedere Bologna-Lazio

Mercoledì 11 febbraio, alle ore 21, il quarto di finale tra la squadra di Italiano e quella di Sarri: appuntamento gratuito in chiaro sulle reti Mediaset e in streaming
Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset con le sfide che completano il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Mercoledì 11 febbraio la competizione nazionale mette di fronte Bologna e Lazio pronte a contendersi il pass per la semifinale contro l'Atalanta.

Le due squadre arrivano all'appuntamento con umori simili: entrambe, infatti, non stanno disputando la stagione che pensavano di affrontare a inizio campionato. Per questo, la Coppa Italia rappresenta un potenziale riscatto a un'annata tutta ancora da vivere. La squadra di Italiano, detentrice del trofeo, arriva all'appuntamento dopo quattro sconfitte di fila in campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio subito in extremis allo Juventus Stadium.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

La stella del Como, Nico PazLa stella del Como, Nico Paz

Coppa Italia, il programma dei quarti di finale

Napoli-Como, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Cristian Panucci, Federica Zille ed Emidio Morganti

Bologna-Lazio,in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Emiliano Viviano, Giampaolo Pazzini, Sandro Sabatini ed Emidio Morganti

