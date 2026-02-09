Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset con le sfide che completano il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Mercoledì 11 febbraio la competizione nazionale mette di fronte Bologna e Lazio pronte a contendersi il pass per la semifinale contro l'Atalanta.



Le due squadre arrivano all'appuntamento con umori simili: entrambe, infatti, non stanno disputando la stagione che pensavano di affrontare a inizio campionato. Per questo, la Coppa Italia rappresenta un potenziale riscatto a un'annata tutta ancora da vivere. La squadra di Italiano, detentrice del trofeo, arriva all'appuntamento dopo quattro sconfitte di fila in campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio subito in extremis allo Juventus Stadium.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri