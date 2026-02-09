A Dentro la notizia vanno in onda le intercettazioni dal carcere che rivelano una conversazione tra Valeria Bartolucci e Luis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, in cui la donna comunica al marito i risultati degli esami del DNA.

"È arrivato il risultato del DNA, non è il tuo", spiega la donna, che si sarebbe recata appositamente in carcere per comunicarglielo di persona: "Non è il tuo, per quello sono venuta oggi. Te lo volevo dire faccia a faccia, è arrivato il tuo DNA, non è il tuo".

Valeria aggiunge: "C'è una notizia bella e una brutta. Quella brutta la vuoi? Non è bruttissima. Che non è però comparabile". La donna cerca quindi di minimizzare le implicazioni: "Adesso la procura deve dimostrare che eri sulla scena del crimine. Il DNA non esiste, hai un testimone oculare che dice che eri in casa".