CRONACA09 febbraio 2026

Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci a Luis Dassilva in carcere: "Il DNA non è il tuo"

Valeria Bartolucci comunica a Luis Dassilva in carcere i risultati del DNA trovato sulla scena del crimine
A Dentro la notizia vanno in onda le intercettazioni dal carcere che rivelano una conversazione tra Valeria Bartolucci e Luis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, in cui la donna comunica al marito i risultati degli esami del DNA.

"È arrivato il risultato del DNA, non è il tuo", spiega la donna, che si sarebbe recata appositamente in carcere per comunicarglielo di persona: "Non è il tuo, per quello sono venuta oggi. Te lo volevo dire faccia a faccia, è arrivato il tuo DNA, non è il tuo".

Valeria aggiunge: "C'è una notizia bella e una brutta. Quella brutta la vuoi? Non è bruttissima. Che non è però comparabile". La donna cerca quindi di minimizzare le implicazioni: "Adesso la procura deve dimostrare che eri sulla scena del crimine. Il DNA non esiste, hai un testimone oculare che dice che eri in casa".

Valeria Bartolucci e Luis Dassilva in carcereValeria Bartolucci e Luis Dassilva in carcere

Manuela Bianchi avrebbe dichiarato agli investigatori di aver visto Luis nel garage la mattina del ritrovamento del corpo e che l'uomo l'avrebbe avvisata della presenza del cadavere. Ma questa ricostruzione potrebbe ora essere messa in discussione: Romina, un'amica di Manuela legata dalla comune fede nei Testimoni di Geova, avrebbe riferito che Manuela le avrebbe confessato a gennaio di non aver mai visto Luis in garage la mattina del 4 ottobre, smentendo quanto dichiarato ufficialmente alle autorità. Convocata d'urgenza in procura, Manuela Bianchi avrebbe smentito il racconto di Romina.

Gli investigatori starebbero ora lavorando per verificare l'attendibilità di Romina, poiché se la testimonianza di Manuela cadesse, l'intero impianto accusatorio contro Luis Dassilva verrebbe drasticamente ridimensionato.

