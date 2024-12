In esclusiva assoluta sulle reti Mediaset torna la magia della Coppa Italia, con quattro imperdibili sfide volte a completare il quadro degli ottavi di finale. Ad aprire le danze martedì 17 dicembre saranno Juventus e Cagliari, con il match visibile in diretta alle 21 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it La buona prestazione mostrata in campo sabato contro l'Atalanta non è bastata agli uomini di Nicola per evitare l'ottava sconfitta in campionato. Tuttavia la squadra sarda proverà a sfruttare il momento altalenante della Juventus, reduce dal rocambolesco 2-2 contro il Venezia. Un pareggio che va ad aggiungersi a quello maturato con il Bologna e che ha visto i bianconeri perdere terreno dalla testa della classifica di Serie A. Per ritrovare lo spirito giusto, Thiago Motta dovrebbe affidarsi ai titolarissimi, con Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic. Di fronte, il Cagliari non sarà da meno, con Piccoli confermato come punto di riferimento in attacco davanti a Felici, Viola e Luvumbo.

Coppa Italia, Juventus-Cagliari: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola

Coppa Italia: il calendario degli ottavi

MARTEDÌ 17 DICEMBRE:

JUVENTUS-CAGLIARI, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE:

ATALANTA-CESENA, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

ROMA-SAMPDORIA, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Cristian Panucci, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE:

INTER-UDINESE, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari

