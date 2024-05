Il ritorno di semifinale, in programma martedì 23 aprile alle 21, sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

La 77° edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto: mercoledì 15 maggio, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Atalanta-Juventus che assegnerà la coppa nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. E Mediaset, per l'occasione, scende in campo una squadra super: la telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Alessio Conti, Angiolo Radice, Gianni Balzarini e Daniele Miceli. Sul Canale 20, l'avvicinamento alla partita comincerà dalle ore 20, con il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini, con ospiti Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Mino Taveri e Graziano Cesari. Il collegamento su Canale 5, live dall'Olimpico, a partire dalle ore 20.40. La produzione della Lega Calcio sarà composta da 28 telecamere, di cui due con ottica cinematografica e con un'integrazione totale di Mediaset di ben 11 telecamere. Al termine del match post-partita in diretta su Canale 5 con lo studio condotto da Monica Bertini con ospiti Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Atalanta-Juventus: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman Allenatore: Gasperini JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Gatti; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri

