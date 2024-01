Coppa Italia, come vedere Milan-Atalanta

Il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia andrà in onda mercoledì 10 gennaio su Canale 5

I calciatori del Milan esultano dopo un gol

Il grande calcio italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia.

Mercoledì 10 gennaio, in campo Milan-Atalanta, per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Milan-Atalanta: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simic, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini

Coppa Italia: il calendario dei quarti

MARTEDÌ 9 GENNAIO:

Fiorentina-Bologna, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO:

Lazio-Roma, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1

Milan-Atalanta, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

GIOVEDÌ 11 GENNAIO:

Juventus-Frosinone, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE