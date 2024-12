Giovedì 5 dicembre alle 21 Lazio e Napoli scendono in campo per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione visibile in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. La squadra guidata da Antonio Conte vuole proseguire sulla striscia positiva di risultati che al momento la vede in solitaria in testa al campionato. Per farlo, il mister si affiderà a qualche rotazione rispetto alla formazione titolare, con Simeone e Neres che potrebbero trovare più spazio in attacco. Le motivazioni non mancano nemmeno per la Lazio, reduce dal crollo subito in campionato sul campo del Parma. I giocatori di Baroni hanno l'occasione per rialzare la testa e mettere in mostra quanto di buono fatto in questa prima parte della stagione. La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Napoli, in programma giovedì 5 dicembre alle 21,sarà disponibile in chiaro su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it, con la telecronaca affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. Inoltre, non mancherà il collegamento con lo studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, Neres. All. Antonio Conte

Arbitro: Pairetto Assistenti: Berti – Bahri ; IV Uomo: Rapuano ; Var: Serra ; Avar: Mazzoleni

Coppa Italia: il calendario degli ottavi

MARTEDÌ 3 DICEMBRE:

BOLOGNA-MONZA

in diretta alle ore 18.30, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

MILAN-SASSUOLO

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE:

FIORENTINA-EMPOLI

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Giuseppe Incocciati, Ciccio Graziani e Andrea De Marco

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE:

LAZIO-NAPOLI

in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco

