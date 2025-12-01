Kenan Yildiz, giocatore della Juventus

A dicembre si riaccendono i riflettori sulla Coppa Italia, per regalare agli appassionati di calcio nuovi imperdibili sfide che guideranno solo una tra le squadre in corsa alla vittoria finale.

La competizione, disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it., giunge agli ottavi di finale e le prime a scendere in campo sono Juventus e Udinese.



A Torino, i padroni di casa proveranno a imporsi per dare continuità alla svolta dettata anche dal cambio in panchina, che ha recentemente visto l'arrivo di Luciano Spalletti come nuovo allenatore. Dopo la vittoria casalinga sul Cagliari, i bianconeri sono chiamati a misurarsi con l'Udinese guidata da Kosta Runjaić, reduce dalla 2-0 conquistato sabato 29 novembre sul campo del Parma.



Fischio d'inizio fissato alle ore 21, con la gara che sarà visibile in chiaro su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it.