A dicembre si riaccendono i riflettori sulla Coppa Italia, per regalare agli appassionati di calcio nuovi imperdibili sfide che guideranno solo una tra le squadre in corsa alla vittoria finale.
La competizione, disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it., giunge agli ottavi di finale e le prime a scendere in campo sono Juventus e Udinese.
A Torino, i padroni di casa proveranno a imporsi per dare continuità alla svolta dettata anche dal cambio in panchina, che ha recentemente visto l'arrivo di Luciano Spalletti come nuovo allenatore. Dopo la vittoria casalinga sul Cagliari, i bianconeri sono chiamati a misurarsi con l'Udinese guidata da Kosta Runjaić, reduce dalla 2-0 conquistato sabato 29 novembre sul campo del Parma.
Fischio d'inizio fissato alle ore 21, con la gara che sarà visibile in chiaro su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it.
Spalletti dovrebbe rilanciare Gatti in difesa, insieme a Kalulu e Kelly. In attacco, complice l'assenza di Vlahovic per l'infortunio rimediato in campionato, David dovrebbe essere supportato da Zhegrova e Yildiz.
Tra le fila dell'Udinese, potrebbe partire dalla panchina Davis, per favorire Buksa accanto a Zaniolo.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, McKennie, Locatelli, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David.
Allenatore: L. Spalletti
UDINESE (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa.
Allenatore: K. Runjaic
Martedì 2 dicembre:
. Juventus-Udinese, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti
Mercoledì 3 dicembre:
. Atalanta-Genoa, in diretta alle ore 15.00, su Italia 1
telecronaca: Federico Mastria e Roberto Cravero
. Napoli-Cagliari, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin
. Inter-Venezia, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Federica Zille e Graziano Cesari
Giovedì 4 dicembre:
. Bologna-Parma, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
. Lazio-Milan, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Christian Panucci, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari