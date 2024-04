Coppa Italia, come vedere Juventus-Lazio

Il match, in programma martedì 2 aprile alle 21, sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

Il grande calcio italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia. Martedì 2 aprile dalle ore 21.00, in diretta dall'Allianz Stadium di Torino, andrà in scena la semifinale Juventus-Lazio, visibile su Canale 5 e in contemporanea streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il prepartita della sfida, con la conduzione di Monica Bertini, a partire dalle ore 20, sarà visibile sul Canale 20, mentre la telecronaca del match è affidata a Massimo Calegari e Massimo Paganin, con Alessio Conti e Gianni Balzarini come inviati. Al termine del match, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Fabrizio Ravanelli, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

Juventus-Lazio: le probabili formazioni

A tre giorni di distanza dalla sfida di campionato, Juventus e Lazio sono chiamate a confrontarsi nuovamente e questa volta in palio c'è il pass per la finale di Coppa Italia. I ragazzi di Allegri sono chiamati a una reazione dopo un periodo che l'ha vista perdere diversi punti dall'Inter, fino a scivolare al terzo posto a favore del Milan. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta arrivata proprio contro la Lazio, che nei minuti di recupero ha saputo andare in gol con Marusic. Prova che i biancocelesti, reduci da un cammino altalenante in campionato e dalle recenti dimissioni dell'allenatore Maurizio Sarri, proveranno a ripetere per centrare la finalissima.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Zaccagni, Vecino, Guendouzi, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Tudor

Coppa Italia: il calendario delle semifinali

MARTEDÌ 2 APRILE: Juventus-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

MERCOLEDÌ 3 APRILE: Fiorentina-Atalanta, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

