Coppa Italia, come vedere Fiorentina-Atalanta

Il grande calcio italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia. Dopo le emozioni di Juventus-Lazio, mercoledì 3 aprile è in programma Fiorentina-Atalanta, in diretta dalle ore 21.00 su Italia 1 e in contemporanea streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Prepartita affidato a Monica Bertini, che a partire dalle ore 20.25 accompagnerà i telespettatori di Italia 1 fino al fischio d'inizio del match, affidato poi alla telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi, con Monica Vanali e Daniele Miceli come inviati. Al termine dell'incontro, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco.

Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze Fiorentina e Atalanta vogliono centrare la finale di Coppa Italia. Reduci dalla sconfitta di misura contro il Milan, i Viola guidati da Italiano vogliono bissare il percorso che lo scorso anno li portò in fondo alla competizione, poi persa per 2-1 contro l'Inter. Per farlo sono chiamati a superare l'ostacolo Atalanta, protagonista di un buon momento di forma ribadito anche nell'ultima giornata di campionato, quando sul campo del Napoli ha ottenuto una vittoria per 3-0.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Toloi; Ruggeri, Ederson, De Roon, Holm; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. Allenatore: Gasperini

Coppa Italia: il calendario delle semifinali

MARTEDÌ 2 APRILE: Juventus-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

MERCOLEDÌ 3 APRILE: Fiorentina-Atalanta, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

