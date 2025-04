La semifinale di ritorno, in programma giovedì 24 aprile alle 21, sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime tre stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2024/2025 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Mercoledì 23 e giovedì 24 aprile torna la competizione nazionale con le gare di ritorno delle semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Giovedì 24 aprile, su Italia 1, in diretta dalle ore 21.00, dallo stadio Dall’Ara di Bologna sarà invece la volta di Bologna-Empoli. L’andata è terminata 0-3 per i rossoblù. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, sempre condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5 e Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Coppa Italia, Empoli-Bologna: le probabili formazioni

Forti del 3-0 dell'andata e del successo casalingo con la capolista Inter in campionato, la squadra di Italiano arriva da favorita al match. Di fronte, un Empoli che cercherà di ripetere l'impresa come fatto ai quarti di finale quando eliminò ai calci di rigore la Juventus.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Ebuehi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Cacace; Esposito. All. D'Aversa

Coppa Italia, il programma delle semifinali:

Di seguito, il dettaglio del programma delle semifinali:

MERCOLEDÌ 23 APRILE

Inter-Milan, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Inviati: Alessio Conti e Claudio Raimondi

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Alessandro Matri, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

GIOVEDÌ 24 APRILE

Bologna-Empoli, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Inviati: Francesca Benvenuti e Daniele Miceli

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino, Ivan Zazzaroni e Andrea De Marco.

