Il ritorno di semifinale, in programma mercoledì 24 aprile alle 21, sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

Il grande calcio italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Martedì 23 e mercoledì 24 aprile torna la competizione nazionale con le gare di ritorno delle semifinali. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Mercoledì 24 aprile, su Canale 5, in diretta dalle ore 21.00, dal Gewiss Stadium di Bergamo sarà invece la volta di Atalanta-Fiorentina. L’andata è terminata 1-0 per i viola. Il prepartita della sfida, con la conduzione di Monica Bertini, a partire dalle ore 20, sarà visibile sul Canale 20, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, sempre condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Atalanta-Fiorentina: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

Coppa Italia: il calendario

MARTEDÌ 23 APRILE

Lazio-Juventus, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Francesca Benvenuti e Gianni Balzarini

MERCOLEDÌ 24 APRILE

Atalanta-Fiorentina, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Inviati: Angiolo Radice e Daniele Miceli

