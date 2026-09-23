Da mercoledì 23 settembre, al via in seconda serata su Italia 1 Come ti leggo - Page à Vu, il nuovo programma con Sonia Bruganelli.

Un format originale in cui gli ospiti vengono raccontati attraverso i libri e i libri attraverso gli ospiti, facendo rivivere le pagine dei grandi classici della letteratura e delle opere più contemporanee.