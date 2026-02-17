L'ultima puntata di Colpa dei sensi è andata in onda martedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la terza e ultima puntata della serie con protagonista Gabriel Garko in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, potete scoprire la trama e il cast di Colpa dei sensi.
Laura è sconvolta alla notizia della morte di Enrico: anche ai suoi occhi, Davide diventa il principale sospettato.
Tommaso avvia un'indagine serrata, mentre Lidia, Viola e l'avvocato Curti si muovono tra dolore, ambiguità e interessi nascosti.
Laura, divisa tra amore e paura, si ritrova al centro di una verità sempre più difficile da decifrare: costretta a trovare rifugio da Lidia, non può evitare che scottanti segreti vengano alla luce.
Chi ha ucciso Enrico?
