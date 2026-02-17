Catalogo
SERIE TV18 febbraio 2026

Colpa dei sensi, l'ultima puntata in streaming

L'ultima puntata di Colpa dei sensi, andata in onda martedì 17 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
L'ultima puntata di Colpa dei sensi è andata in onda martedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la terza e ultima puntata della serie con protagonista Gabriel Garko in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, potete scoprire la trama e il cast di Colpa dei sensi.

Gabriel Garko nella serie Colpa dei sensiGabriel Garko nella serie Colpa dei sensi

Colpa dei sensi, la trama del finale

Laura è sconvolta alla notizia della morte di Enrico: anche ai suoi occhi, Davide diventa il principale sospettato.

Tommaso avvia un'indagine serrata, mentre Lidia, Viola e l'avvocato Curti si muovono tra dolore, ambiguità e interessi nascosti.

Laura, divisa tra amore e paura, si ritrova al centro di una verità sempre più difficile da decifrare: costretta a trovare rifugio da Lidia, non può evitare che scottanti segreti vengano alla luce.

Chi ha ucciso Enrico?

Dove vedere Colpa dei sensi in streaming gratis

Le puntate di Colpa dei sensi saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

