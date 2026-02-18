Dalla morte di Enrico alla fuga di Davide: sono tanti gli eventi raccontati nella terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, andata in onda martedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5.
le reazioni degli utenti su X.
Davide incontra Laura dopo lo scontro con Enrico. Poco dopo, Tommaso informa Laura della morte di Enrico.
Lidia è sconvolta dalla morte del figlio maggiore. Laura viene portata in ospedale per un malore e Tommaso le fa visita in cerca di Davide.
Sconvolta dal dolore per la morte del figlio, Lidia lascia Riccardo e lo caccia di casa.
Davide prova a raccontare la verità a Tommaso. La pistola di Davide viene ritrovata sulla scena del delitto di Enrico.
Davide viene raggiunto dalla polizia e compie una scelta estrema.
Chi ha ucciso Enrico?