FICTION18 febbraio 2026

Colpa dei sensi, il riassunto e le reazioni all'ultima puntata

I momenti più importanti dell'ultima puntata della serie Colpa dei sensi in onda il 17 febbraio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Dalla morte di Enrico alla fuga di Davide: sono tanti gli eventi raccontati nella terza e ultima puntata di Colpa dei sensi, andata in onda martedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'ultima puntata di Colpa dei sensi e le reazioni degli utenti su X.

Colpa dei sensi, il riassunto del finale

Davide incontra Laura dopo lo scontro con Enrico. Poco dopo, Tommaso informa Laura della morte di Enrico.

Lidia è sconvolta dalla morte del figlio maggiore. Laura viene portata in ospedale per un malore e Tommaso le fa visita in cerca di Davide.

Sconvolta dal dolore per la morte del figlio, Lidia lascia Riccardo e lo caccia di casa.

Davide prova a raccontare la verità a Tommaso. La pistola di Davide viene ritrovata sulla scena del delitto di Enrico.

Davide viene raggiunto dalla polizia e compie una scelta estrema.

Chi ha ucciso Enrico?

