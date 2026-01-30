Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
FICTION31 gennaio 2026

Colpa dei sensi, il riassunto della prima puntata

I momenti più importanti della prima puntata della serie Colpa dei sensi in onda il 30 gennaio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Dal ... : sono tanti gli eventi raccontati nella prima puntata di Colpa dei sensi, andata in onda venerdì 30 gennaio in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della prima puntata di Colpa dei sensi.

Colpa dei sensi, il riassunto della prima puntata

Davide torna ad Ancona per assistere il padre in punto di morte. Vittorio, il padre di Davide, è stato accusato dell'omicidio della moglie Adele.

Davide incontra la sua ex fidanzata Laura insieme al marito Enrico. Enrico invita Davide a cena, ma la tensione tra lui e Laura è ancora molto forte.

Lidia, la madre di Enrico, si intromette nella relazione tra il figlio e Laura. Davide ritrova una lettera scritta dalla madre e incontra sua zia Beatrice.

Laura e Davide cedono alla passione e si baciano.

Davide riuscirà a scoprire l'identità dell'amante di sua madre? Per scoprirlo, la prima puntata di Colpa dei sensi è disponibile su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video