Colpa dei sensi, il riassunto della prima puntata

Davide torna ad Ancona per assistere il padre in punto di morte. Vittorio, il padre di Davide, è stato accusato dell'omicidio della moglie Adele.
Davide incontra la sua ex fidanzata Laura insieme al marito Enrico. Enrico invita Davide a cena, ma la tensione tra lui e Laura è ancora molto forte.
Lidia, la madre di Enrico, si intromette nella relazione tra il figlio e Laura. Davide ritrova una lettera scritta dalla madre e incontra sua zia Beatrice.
Laura e Davide cedono alla passione e si baciano.
Davide riuscirà a scoprire l'identità dell'amante di sua madre?