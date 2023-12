Ciao Darwin: Friscia e Andrea Maestrelli

Nella quinta puntata di Ciao Darwin 9 si sfidano le categorie umane del Divano contro lo Sport. Due modelli e due stili di vita completamente opposti capitanati dal conduttore e attore Sergio Friscia per la squadra del Divano e dal calciatore Andrea Maestrelli per lo Sport.

Dopo l'entrata di Madre Natura, Sarah Shaw nella puntata del 22 dicembre, le due fazioni iniziano un primo confronto canoro attraverso il quale espongono i loro punti di forza e si presentano al pubblico.

Andrea Maestrelli: chi è, anni, lavoro, fidanzata, in che squadra gioca

Andrea Maestrelli ha 25 anni ed è nato il 23 febbraio 1998 a Empoli.

È un calciatore e lavora come come modello. Nel 2015 gioca con il Perugia e debutta in Serie C con l'Arzachena nel 2017. Successivamente gioca con Arezzo, Monopoli, Lucchese e Potenza.

Andrea Maestrelli è il nipote del campione del mondo Marco Materazzi.

Nel 2022 entra come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip dove incontra anche la sua ex fidanzata Nicole Murgia.

Sergio Friscia: chi è, anni, lavoro, carriera, moglie, figlio

Sergio Friscia nasce a Palermo nel 1971 e ha 52 anni. Friscia è un attore, showman, conduttore tv e speaker radiofonico.

A consegnarlo alla ribalta nazionale è Gianni Boncompagni nel 1997. Nel 2016 è a Sanremo per condurre l’anteprima del Festival della Canzone Italiana.

Nel corso della sua carriera ha recitato in molte serie tv come: Il Capo dei Capi e Squadra Antimafia. Al cinema ha lavorato con Leonardo Pieraccioni nel Professor Cenerentolo e con Ficarra e Picone ne L’ora legale.

Nel 2011 entra nella squadra di Striscia la Notizia come imitatore di Beppe Grillo. Nel 2021 conduce Striscia la Notizia in coppia con Roberto Lipari, esperienza che continuerà anche nel 2022 e 2023.