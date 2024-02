“Vogliamo raccontarvi di Ciao Darwin, un evento che è avvenuto per nove volte in 25 anni. Solo un altro evento è avvenuto 9 volte in tanti anni, il concerto d’addio dei Pooh. Abbiamo voluto fare un racconto immenso e gigantesco”.

Con queste parole, Paolo Bonolis apre la puntata speciale di Ciao Darwin Rewind, andata in onda martedì 27 febbraio su Canale 5. In questo appuntamento, il conduttore e il gruppo di lavoro di Ciao Darwin raccontano la storia della trasmissione iniziata nel 1999.

Bonolis racconta la sera durante la quale è nata l'idea di Ciao Darwin: “Un’avventura durata 25 anni. Eravamo io e Stefano Magnaghi e bevevamo molto vino e questo ha dato vita a questo universo parallelo che è stato Ciao Darwin”.

Il conduttore commenta la struttura dicotomica del programma che ha sempre visto due categorie umane confrontarsi tra di loro: “Ciao Darwin nasce sotto degli spunti molto interessanti, nasce sotto uno spirito politico, sottolineare l’assurdità dell’antinomia. Crearsi un avversario per poter gestire meglio il potere infatti la trasmissione vede sempre due categorie opposte l’una all’altra".

“È un programma fatto con una gioia ludica. Giochiamo con le cose serie e non prendendo seriamente quelle giocose”, aggiunge Bonolis.

