Ciao Darwin, la sfilata di Raffello Tonon e Floriana Secondi

Floriana Secondi e Raffaello Tonon: la sfilata a Ciao Darwin

Durante la nona puntata di Ciao Darwin 9, dopo diverse sfide che hanno visto confrontarsi le due squadre degli Eleganti e dei Tamarri, capitanati rispettivamente da Raffaello Tonon e Floriana Secondi, ora è il momento dell'iconico e immancabile defilé.

Sotto lo sguardo di Madre Natura, le due categorie sfilano in passerella per convincere il pubblico con i loro look. Per la categoria "giorno", Raffaello Tonon sfoggia un elegante spezzato grigio e blu. "Cammina con un passo felpato tipico di un'eleganza intrisa nel suo stesso dna", descrive Paolo Bonolis.

La risposta Tamarra è di Floriana Secondi. "Il giorno tamarro si propone con un corpetto nero e una gonnellina e tacco vertiginosa e tatuaggi in ogni dove", spiega Bonolis descrivendo il look dell'ex gieffina.

Le due squadre si confrontano anche nella categoria intimo femminile e intimo maschile.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE