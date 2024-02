La modella di origini russe torna nei panni di Madre Natura nella puntata di Ciao Darwin 9 in onda venerdì 16 febbraio

Ciao Darwin: chi e Madre Natura il 16 febbraio

Nella puntata di Ciao Darwin 9 in onda venerdì 16 febbraio, Paolo Bonolis accoglie la modella Aleksandra Korotkaia nelle vesti di Madre Natura. La modella scende l'iconica scalinata della trasmissione nella puntata che vede sfidarsi le categorie umane degli Eleganti, guidati da Raffaello Tonon, e dei Tamarri, capitanati da Floriana Secondi.

Non è la prima volta che la modella russa ricopre questo ruolo come ricorda Paolo Bonolis accogliendo la ragazza in studio: "Sei tornata, sei tornata dalla prima puntata. Ti mancavo dì la verità? Femmina affascinante, inizio di tutti i nostri desideri". Paolo Bonolis viene interrotto dall'ingresso di Luca Laurenti vestito da supereroe. "Ho saputo che alle donne piacciono i supereroi e mi sono vestito da Capitan Italia", afferma Laurenti.

Chi è la Madre Natura Aleksandra Korotkaia: anni, lavoro

Aleksandra Korotkaia è una modella di origini russe e lavora nel mondo della moda. Alta 1,80 cm con i capelli castani e gli occhi verdi, Aleksandra ha ricoperto due volte il ruolo di Madre Natura in questa edizione di Ciao Darwin. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE