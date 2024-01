Ciao Darwin, la sfilata di Elenoire Casalegno e Cecilia Capriotti

Elenoire Casalegno: la sfilata a Ciao Darwin

Durante la sesta puntata di Ciao Darwin 9, dopo diverse sfide che hanno visto confrontarsi le due squadre delle Milf e delle Teen, capitanate da Elenoire Casalegno e Lavinia Abate, ora è il momento dell'iconico e immancabile defilé.

Sotto lo sguardo di Padre Natura, le due categorie sfilano in passerella per convincere il pubblico con i loro look. Per la categoria “giorno”, Elenoire Casalegno per le Milf si presenta con un elegante pantalone nero e un body trasparente. “Si muove come un leopardo stregando il pubblico maschile. Un sorriso destinato fin dalle prime ore della giornata a sedurre l'intraprendenza maschile".

Per gli outfit "al mare", Lavinia Abate sfila in passerella per le Teen conquistando anche gli applausi di Padre Natura.

Cecilia Capriotti sfila in intimo a Ciao Darwin: chi è, anni, lavoro

Nella categoria intimo delle Milf, Cecilia Capriotti sfila con un intimo di pizzo nero e leopardato.

Cecilia Capriotti, 47 anni, è una showgirl, attrice e personaggio televisivo. Fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 2000, partecipando a Miss Italia.

Cecilia Capriotti è stata una naufraga dell'Isola dei Famosi nel 2018 mentre è entrata come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2020.

