La settima puntata Ciao Darwin 9, in onda venerdì 26 gennaio in prima serata su Canale 5, vede confrontarsi due categorie umane del mondo della ristorazione: le Trattorie, capitanate da Claudio Amendola, e gli Stellati, guidati da Andy Luotto.

I due caposquadra sono stati al centro di uno scontro molto acceso: Amendola infatti attacca gli Stellati criticando la difficoltà nell'interpretare i piatti da loro proposti: "Molto spesso leggo delle diciture, delle frasi molte condite mentre i piatti lo sono meno. Vedo delle grandissime e bellissime cose che mi vengono messe davanti ma uno si chiede: e ora che faccio, lo rompo? Lo posso mangiare? Apprezzo molto, però poi quando metti in bocca questa miscellanea di sapori e materie prime molto particolari mi fanno venire dei dubbi".

Luotto risponde elogiando la semplicità dello spaghetto al pomodoro e accusando le Trattorie di scarsa igiene: "Posso chiedere a chiunque fra loro cosa significa H.A.C.C.P.? Il monitoraggio dei frigoriferi quando li fate? I tamponi sui tavoli quando li fate? Mai! Siete una banda di zozzoni".

Claudio Amendola, offeso dalle accuse di scarsa pulizia del suo ristorante, ha difeso il suo staff: "Da me ci sono dieci persone che puliscono dalla mattina alla sera". Poi regala un tovagliolo da trattoria a Luotto, chiudendo la discussione con una stretta di mano su invito di Paolo Bonolis.

Ciao Darwin, chi è Claudio Amendola: carriera, età, vita privata

Claudio Amendola a Ciao Darwin

Claudio Amendola, 60 anni, è nato a Roma il 16 febbraio 1963, figlio degli attori Ferruccio Amendola e Rita Savagnone.

Esordisce a 19 anni nella miniserie Storia d'amore e d'amicizia nel 1982 e, successivamente, lavora sia in commedie che in film drammatici. Vince un David di Donatello come miglior attore non protagonista per Un'altra vita.

È tra i protagonisti di diverse produzioni cinematografiche e televisive, tra cui I Cesaroni tra il 2006 e il 2014. Nel 2023 dirige e interpreta Il patriarca. A novembre dello stesso anno è anche un giudice fisso di Io canto Generation.

A Ciao Darwin presenta così la categoria di cui è capitano, le Trattorie: "Scegliere noi è abbastanza naturale. Noi ci sediamo, mettiamo le zampe sotto al tavolino, siamo tutti conviviali, ridiamo, scherziamo. Ci piace mangiare, ma non per nutrirci, ma per star bene, per avere anche quel gusto dell’esagerazione, di non doversi limitare. Se si va in un’osteria è giusto mangiare dall’antipasto fino al dolce e poi ricominciare con un cacio e pepe finale.

Ciao Darwin, chi è Andy Luotto: carriera, ristorante

Andy Luotto a Ciao Darwin

Andy Luotto, 73 anni, è nato a New York il 30 luglio 1950. Si laurea in cinematografia all'Università di Boston nel 1972 e lavora come doppiatore in alcuni film italiani distribuiti negli Stati Uniti.

Scoperto da Renzo Arbore, inizia a lavorare nella televisione italiana a partire dalla metà degli anni Settanta.

Tra il 1979 e il 1989 intraprende la carriera di cantante, pubblicando due album e cinque singoli.

Si diploma poi all'istituto alberghiero di Civita Castellana e apre un ristorante a Sutri. Nel 2016 fonda la società Luotto Factory e apre un ristorante in piazza Venezia, a Roma.

"Noi parliamo di bellezza e di felicità, parliamo di stagionalità, parliamo di cultura, di storia", dice Andy Luotto a Ciao Darwin per presentare la categoria degli Stellati. "Dietro a ogni piatto c’è una storia. Non è vero che noi non mettiamo i piedi sotto il tavolo: da noi è pulito sotto al tavolo e anche sopra. Non è vero che diamo porzioni troppo piccole, diamo le porzioni giuste, perché vogliamo servire dall’antipasto fino alla fine e ti alzi felice".

