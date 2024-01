La prova di coraggio della settima puntata Ciao Darwin 9, in onda venerdì 26 gennaio in prima serata su Canale 5, ha visto sfidarsi le Trattorie, capitanate da Claudio Amendola, e gli Stellati, guidati da Andy Luotto.

La prova, tra le più attese e divertenti del programma, è ispirata a un’antica tradizione asiatica che serve per purificare il corpo delle persone. Per le Trattorie gioca Francesca, studentessa romana di 33 anni. Gli Stellati puntano tutto su Olga, sommelier esperta in comunicazione digitale e comunicazione del vino.

Le due concorrenti, una alla volta, vengono appese a una ruota, con gli arti superiori e quelli inferiori imprigionati all'interno di teche trasparenti. Anche il volto è coperto, per proteggerlo dalle fasi successive della prova.

A gestire la sfida sono alcuni fittizi rappresentanti della dinastia Ming: il primo è Ming Yon, il più grande, che inserisce delle locuste nelle teche trasparenti. Dopodiché la ruota viene fatta girare.

Per le concorrenti l'incubo è solo all'inizio: arriva anche Ming Erlin, il più piccolo, che mette nella teca dove è inserito il loro piede sinistro dei serpenti. Infine Ming Atz, il più irascibile di tutti, porta le mosche carnarie: "Queste larve crescono in pochissimo tempo nella carne in putrefazione”, spiega Paolo Bonolis.

Le due concorrenti, vengono quindi dotate di un casco contenente i terribili grilli del fiume giallo.

A vincere la sfida sono le Trattorie, che si portano a casa 125 punti arrivando a un totale di 629 contro i 604 degli Stellati.

