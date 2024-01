La sesta puntata Ciao Darwin 9, in onda venerdì 12 gennaio in prima serata su Canale 5, vede confrontarsi due categorie umane tutte al femminile: le Milf, capitanate da Elenoire Casalegno, e le Teen, guidate da Lavinia Abate.

Dopo l'entrata del primo Padre Natura di questa edizione, il modello Lukasz Zarazowski, le due squadre si presentano al pubblico con alcuni brani.

Elenoire Casalegno spiega: "Essere Milf non è una condizione, ma è un dato di fatto. Siamo consapevoli del tempo e non vi vogliamo imitare. Non vogliamo tornare indietro. Guardateci bene e imparate perché le prossime sarete voi".

Per la squadra delle Teen, Lavinia Abate replica: "Noi non abbiamo bisogno di vestirci stravaganti per far vedere che siamo delle belle ragazze, belle e intelligente"

Ciao Darwin, chi è Elenoire Casalegno: anni, lavoro, marito

Elenoire Casalegno, 47 anni, è nata a Savona il 28 maggio 1976 e all’età di diciotto anni si è trasferita a Ravenna.

Elenoire ha iniziato la carriera come modella, per poi approdare in tv come conduttrice e attrice. Nel 1999 ha avuto una figlia, Swami Anaclerio, dalla relazione con DJ Ringo.

Nel 2014 ha sposato Sebastiano Lombardi, da cui ha annunciato la separazione nel 2017.

Ciao Darwin, chi è Lavinia Abate: anni, Miss Italia

Lavinia Abate, 19 anni, è nata a Roma il 24 marzo 2004. È una modella e nel 2022 ha vinto Miss Italia. Dopo la vittoria al concorso di Miss Italia, inizia a lavorare in tv.

