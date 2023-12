Divano contro Sport è la sfida della quinta puntata di Ciao Darwin 9: ecco come rivedere la puntata e cosa è successo

Paolo Bonolis apre la quinta puntata di Ciao Darwin 9, andata in onda venerdì 22 dicembre su Canale 5, presentando i due capisquadra per la sfida Divano contro Sport.

A guidare le due fazioni troviamo Sergio Friscia per la squadra del Divano e il calciatore Andrea Maestrelli per lo Sport. Qui sopra è possibile rivedere la quinta puntata di Ciao Darwin in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo l'entrata della modella Sarah Shaw nelle vesti di Madre Natura, le due squadre si affrontano tra viaggi nel tempo, sfilate e accesi confronti.

Nel corso del Viaggio nel tempo, saranno aggiunti eccezionalmente i sottotitoli per aiutare la comprensione della prova. "Io non la capisco. Cosa sta dicendo? Ho bisogno di Olga Fernando", afferma Paolo Bonolis mentre cerca di capire le risposte del concorrente della squadra del Divano.

"Cucine dal mondo" è la prova di coraggio che vedrà due concorrenti assaggiare piatti unici, dall'aspetto e dal sapore insolito provenienti dalle cucine di tutto il mondo.

Chi vincerà tra il relax del Divano e i muscoli dello Sport?

