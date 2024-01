Chi ha vinto la settima puntata di Ciao Darwin 9, in onda venerdì 26 gennaio in prima serata su Canale 5? Le categorie Trattorie contro Stellati, rispettivamente capitanate da Claudio Amendola e Andy Luotto, si sono sfidate tra dibattiti, prove fisiche e di coraggio, viaggi nel tempo e domande di cultura.

In vantaggio per quasi tutta la puntata, durante la prova finale dei cilindroni i giocatori delle due squadre si giocano la vittoria finale. Seduti dentro a dei cilindri con delle tacche, che si riempiono d’acqua per ogni risposta sbagliata, i due prescelti devono rispondere correttamente alle domande poste da Paolo Bonolis.

La prova viene vinta dalle Trattorie, che si aggiudicano la puntata del 26 gennaio di Ciao Darwin.

