Ciao Darwin, ottimi ascolti per il secondo ciclo di puntate

Si è chiuso con ottimi ascolti il secondo ciclo di puntate di Ciao Darwin 9 - Giovanni 8.7.

Anche il decimo e ultimo appuntamento del programma di Paolo Bonolis, condotto con Luca Laurenti, si è aggiudicato gli ascolti della serata sul pubblico attivo: 24.94% di share, con 3.809.000 spettatori nella fascia di prime-time (2.908.000 spettatori totali).

Nel corso della stagione, lo show è stato leader indiscusso del prime-time, sul pubblico attivo, con una share media del 27.15% (21.96% individui) e 3.202.000 spettatori, segnando picchi di 4.700.000. Boom, infine, il riscontro tra i giovani, dove Darwin registra una share media del 41%, tra i 15-19enni, e del 38.5%, tra i 15-34enni.

Giancarlo Scheri, direttore di Rete: "L’istrionico Paolo Bonolis, con il grande Luca Laurenti, il regista Roberto Cenci e un eccellente team autoriale e produttivo, ha realizzato uno show, che non ha eguali nel panorama televisivo italiano: Ciao Darwin. La dilatazione del reale cui il programma dà vita diverte e fa riflettere, accendendo i riflettori su difetti e pregi della nostra società, in un match formidabile e leggerissimo. Darwin si conferma una preziosa risorsa dell’ammiraglia Mediaset: un plus per il quale, ancora una volta, e con grande stima, esprimo gratitudine a Paolo, a Luca e a tutta la squadra. Grazie!".

I ringraziamenti di Paolo Bonolis

Al termine dell'ultima puntata di Ciao Darwin 9, Paolo Bonolis ha ringraziato tutto il suo gruppo di lavoro, a partire da Luca Laurenti, sua spalla e amico da molti anni.

"Vorrei ringraziare la regia di Roberto Cenci. E perdonatemi ma il ringraziamento più grande, al termine di una storia che è durata quasi trenta anni, va al maestro Luca Laurenti", afferma Bonolis stringendo la mano all'amico.

Nell'ultima puntata dello show, si sono sfidati le squadre di Darwin Giovanni 8.7 contro Darwin Story, capitanate rispettivamente da Alex Belli e Daniela Martani.

