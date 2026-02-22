Domenica 22 febbraio in prima serata su Canale 5 non andrà in onda una nuova puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo.
Scopriamo cosa va in onda al posto del game show condotto da Gerry Scotti.
Le nuove puntate di Io sono Farah 2 andranno in onda domenica 22 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Mentre Mahmud cerca di convincere Tahir ad accettare la loro amicizia per creare un'alleanza, Behnam, allertato da Farah, arriva a casa e aggredisce Tahir.
Mahmud tenta di imporre alla famiglia la sua autorità, ma finisce per attirarsi le ire di tutta la famiglia. Infatti, annuncia a tutti l'arrivo del futuro sposo di Merjan, un uomo che la donna avrebbe dovuto sposare quando aveva dodici.