PROGRAMMI22 febbraio 2026

Chi vuol essere milionario, perché non va in onda domenica 22 febbraio

Scopriamo cosa va in onda domenica 22 febbraio in prima serata su Canale 5
Gerry Scotti a Chi vuol essere milionario - Il TorneoGerry Scotti a Chi vuol essere milionario - Il Torneo

Domenica 22 febbraio in prima serata su Canale 5 non andrà in onda una nuova puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo.

Scopriamo cosa va in onda al posto del game show condotto da Gerry Scotti.

Io sono Farah in onda il 22 febbraio in prima serata: le anticipazioni

Le nuove puntate di Io sono Farah 2 andranno in onda domenica 22 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Mentre Mahmud cerca di convincere Tahir ad accettare la loro amicizia per creare un'alleanza, Behnam, allertato da Farah, arriva a casa e aggredisce Tahir.

Mahmud tenta di imporre alla famiglia la sua autorità, ma finisce per attirarsi le ire di tutta la famiglia. Infatti, annuncia a tutti l'arrivo del futuro sposo di Merjan, un uomo che la donna avrebbe dovuto sposare quando aveva dodici.

