Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3, rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 16 a domenica 22 febbraio, Osman decide di andare via di casa.

La polizia irrompe nella sede dell'associazione.

La deposizione di Cinar obbliga Ilgaz a richiedere la custodia cautelare.

Per la squadra arriva un nuovo caso da risolvere.

Orhan confessa di aver ucciso la donna di cui è stata ritrovata la testa.

Iclal scopre che Yekta ha ingannato il signor Sezai.

Tugce viene aggredita.

Ceylin va in carcere da Cinar per dargli una buona notizia.

Il giorno del matrimonio, Lacin decide di non sposare Yekta.

Il corpo di Tugce, gettato in mare dai suoi aggressori, viene trovato dalla polizia.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 68 al 74 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

