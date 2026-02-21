Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
LA PUNTATA22 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 22 febbraio in streaming

La puntata del 22 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale del 22 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 22 febbraio

Lacin in una scena di Segreti di famiglia 3Lacin in una scena di Segreti di famiglia 3

Gli aggressori di Tugce scaricano in mare il suo corpo per coprire il loro crimine.

Intanto, proseguono le indagini della polizia per trovare le parti mancanti del corpo della donna misteriosa.

Efe viene messo sotto pressione da Ertugrul, che pretende risultati.

Nel frattempo, Yekta e Lacin sono pronti a celebrare il loro matrimonio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video