SERIE TV22 febbraio 2026

Io sono Farah 2, le anticipazioni della puntata del 24 febbraio in prima serata

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah 2, in onda martedì 24 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Feyyaz Duman (Benham) in una scena di Io sono Farah 2Feyyaz Duman (Benham) in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di martedì 24 febbraio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Mahmud torna a casa.

Io sono Farah 2: cosa succede il 24 febbraio

Behnam riesce a localizzare il cellulare di Farah e a raggiungerla, ignaro però che lei ha ideato un piano per attirarlo in quella casa e incastrarlo con un video che lo riprende mentre tenta di togliere la vita allo zio. Grazie all’intervento della polizia, il suo piano fallisce e Mahmud torna sano e salvo a casa.

Nel frattempo, dopo aver scagionato Farah e Behnam, Mahmud esige che il vero colpevole venga trovato e punito.

