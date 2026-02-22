Feyyaz Duman (Benham) in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di martedì 24 febbraio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Mahmud torna a casa.

Io sono Farah 2: cosa succede il 24 febbraio

Behnam riesce a localizzare il cellulare di Farah e a raggiungerla, ignaro però che lei ha ideato un piano per attirarlo in quella casa e incastrarlo con un video che lo riprende mentre tenta di togliere la vita allo zio. Grazie all’intervento della polizia, il suo piano fallisce e Mahmud torna sano e salvo a casa.

Nel frattempo, dopo aver scagionato Farah e Behnam, Mahmud esige che il vero colpevole venga trovato e punito.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE