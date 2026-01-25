Domenica 25 gennaio su Canale 5 è andata in onda l'ottava puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo . Su Mediaset Infinity è possibile approfondire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario , nuovamente in onda con un format rinnovato. Tra le principali novità della nuova edizione Torneo , una prima fase di qualificazione che vede confrontarsi ben dieci concorrenti in quindici domande di cultura generale: solo i migliori tre, in competizione tra loro, potranno sedersi davanti a Gerry Scotti per tentare la scalata verso il milione.

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto il 25 gennaio

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Riccardo, Andrea e Giulio.

Classificatosi al terzo posto nella prima fase del game show, Giulio da Venezia è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente è un responsabile commerciale per l'estero e si ferma alla domanda da 100mila euro. Avendo scelto di posizionare il "paracadute" a 150mila euro, il concorrente termina la sua avventura a Chi vuol essere milionario.

Dopo Giulio, è il turno di Andrea, docente e antropologo di Prato. L'avventura di Andrea si interrompe alla domanda da 100mila euro e non raggiunge il suo "paracadute" da 150mila euro.

Riccardo da Piacenza è il primo classificato delle qualificazioni del torneo ed è l'ultimo ad affrontare la scalata senza nessun avversario da raggiungere. Dopo aver deciso di non rispondere alla domanda da 200mila euro, Riccardo vince 150mila euro.

