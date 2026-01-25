La puntata integrale del 26 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz scopre che il fratello di Meltem era al corrente che il padre l’aveva costretta a prostituirsi in casa la notte in cui è morto. Alla luce di questa scoperta, Ceylin e Yekta decidono di non difenderlo.

Poi, Ceylin rivela a Yekta che Meltem le ha confessato di aver ucciso suo padre.

Nel frattempo, Parla riesce a scoprire dove si nasconde Cinar che, distrutto dal dolore per la perdita di Metin, si rifiuta di andare via con lei, nonostante i suoi tentativi di convincerlo.

