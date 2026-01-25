La puntata integrale del 26 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz scopre che il fratello di Meltem era al corrente che il padre l’aveva costretta a prostituirsi in casa la notte in cui è morto. Alla luce di questa scoperta, Ceylin e Yekta decidono di non difenderlo.
Poi, Ceylin rivela a Yekta che Meltem le ha confessato di aver ucciso suo padre.
Nel frattempo, Parla riesce a scoprire dove si nasconde Cinar che, distrutto dal dolore per la perdita di Metin, si rifiuta di andare via con lei, nonostante i suoi tentativi di convincerlo.