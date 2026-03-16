Nella puntata di domenica 15 marzo di Chi vuol essere milionario? - Il Torneo, il concorrente Valerio conquista il titolo di campione e vince 200mila euro.

Dopo la fase di qualificazione, sono Valerio, Eugenio e Roberta i tre finalisti della quattordicesima puntata di Chi vuol essere milionario? - Il Torneo. Classificatosi terzo nelle qualificazioni, Valerio è il primo a sedersi al centro dello studio per tentare la scalata verso il milione. Prima di iniziare decide di fissare il proprio traguardo alla domanda numero 7, dal valore di 150mila euro.

Il concorrente riesce a raggiungere l’obiettivo prefissato e sceglie di andare oltre, affrontando anche l'ottava domanda, dal valore di 200mila euro: "In quale film Marcello Mastroianni pronuncia la frase: "Piangere si può fare anche da soli, ma ridere bisogna essere in due". Valerio risponde "Una giornata particolare" e, quando capisce di aver dato la risposta corretta, l’emozione prende il sopravvento e non riesce a trattenere le lacrime.

A quel punto, Gerry Scotti gli porge un fazzoletto e gli chiede cosa farebbe con la vincita. "Mi piacerebbe cambiare casa e fare qualcosa per un reparto di oncologia pediatrica di Taranto", risponde il concorrente. Le sue parole commuovono il conduttore, che scherza sul fatto di avergli appena dato l’unico fazzoletto che aveva con sé, prima di aggiungere: "Non è un quiz, non è un gioco, si raccontano delle storie, dei sogni, dei desideri, delle aspirazioni. E si celebra la passione, la preparazione, la bravura di ragazzi come questo signore seduto di fronte a me".