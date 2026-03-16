Nella puntata di domenica 15 marzo di Chi vuol essere milionario? - Il Torneo, il concorrente Valerio conquista il titolo di campione e vince 200mila euro.
Dopo la fase di qualificazione, sono Valerio, Eugenio e Roberta i tre finalisti della quattordicesima puntata di Chi vuol essere milionario? - Il Torneo. Classificatosi terzo nelle qualificazioni, Valerio è il primo a sedersi al centro dello studio per tentare la scalata verso il milione. Prima di iniziare decide di fissare il proprio traguardo alla domanda numero 7, dal valore di 150mila euro.
Il concorrente riesce a raggiungere l’obiettivo prefissato e sceglie di andare oltre, affrontando anche l'ottava domanda, dal valore di 200mila euro: "In quale film Marcello Mastroianni pronuncia la frase: "Piangere si può fare anche da soli, ma ridere bisogna essere in due". Valerio risponde "Una giornata particolare" e, quando capisce di aver dato la risposta corretta, l’emozione prende il sopravvento e non riesce a trattenere le lacrime.
A quel punto, Gerry Scotti gli porge un fazzoletto e gli chiede cosa farebbe con la vincita. "Mi piacerebbe cambiare casa e fare qualcosa per un reparto di oncologia pediatrica di Taranto", risponde il concorrente. Le sue parole commuovono il conduttore, che scherza sul fatto di avergli appena dato l’unico fazzoletto che aveva con sé, prima di aggiungere: "Non è un quiz, non è un gioco, si raccontano delle storie, dei sogni, dei desideri, delle aspirazioni. E si celebra la passione, la preparazione, la bravura di ragazzi come questo signore seduto di fronte a me".
Dopo Valerio, tentano la scalata anche gli altri due finalisti. Roberta, giornalista nel settore dell’arredamento, nata in provincia di Mantova e trasferitasi a Milano, arriva alla domanda numero 7, ma sbaglia nonostante l’aiuto del marito. Medesimo destino per Eugenio, dermatologo 34enne milanese di origini campane, che si ferma alla stessa domanda dopo aver chiesto l’aiuto del padre.
Con il miglior risultato della serata, Valerio diventa il campione della puntata del 15 marzo di Chi vuol essere milionario? - Il Torneo e vince 200mila euro.
Valerio ha 39 anni ed è di Taranto. Ha studiato mediazione linguistica e parla inglese, spagnolo, tedesco ed è bilingue in italiano e francese. Ha vissuto e lavorato per sette anni in Francia, prima di tornare in Italia per stare vicino alla madre. Tra le sue passioni ci sono i giochi da tavolo, l’enigmistica e il cinema.