Domenica 8 febbraio su Canale 5 è andata in onda la nona puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo. Su Mediaset Infinity è possibile approfondire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario, nuovamente in onda con un format rinnovato.

Durante la puntata dell'8 febbraio, un concorrente è riuscito a leggere la domanda da un milione di euro.

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto l'8 febbraio

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Paolo, Cristiano e Lucia.

Classificatosi al terzo posto nella prima fase del game show, Paolo da Fontanella è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente è un fotografo e pone il suo "paracadute" a 150mila euro. Paolo risponde correttamente alla domanda da 150mila euro, ma sbaglia la domanda da 200mila euro sull'espressione "stanza dei bottoni".

Dopo Paolo, è il turno di Cristiano, medico nucleare di Milano. Cristiano arriva al traguardo da 150mila, pareggia con Paolo e diventa il nuovo campione. L'avventura di Cristiano si interrompe alla domanda da 200mila euro su Giotto.

Lucia, studentessa di fisica da Gallicano, è la prima classificata delle qualificazioni del torneo. Il percorso di Lucia si interrompe alla terza domanda da 30mila euro.

Pieraldo, maresciallo dei carabinieri da Roma, è la riserva della puntata di Chi vuol essere milionario ed è l'ultimo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente riesce a raggiungere il traguardo di 150mila euro, ma per poter scalzare Cristiano deve rispondere correttamente alla domanda da 200mila euro.

Pieraldo risponde correttamente alla domanda da 200mila euro e diventa il campione della serata.

Chi vuol essere milionario: la domanda da 1 milione di euro dell'8 febbraio

"Tra questi episodi della vita di Gesù, quale è narrato in tutti e quattro i Vangeli?", è la domanda da 1 milione di euro letta da Gerry Scotti.

Pieraldo decide di tornare a casa con 300mila euro e non rispondere alla domanda da 1 milione di euro. La risposta esatta era: la cacciata dei mercanti dal tempio.

