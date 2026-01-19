Domenica 18 gennaio su Canale 5 è andata in onda la settima puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo . Su Mediaset Infinity è possibile approfondire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario , nuovamente in onda con un format rinnovato. Tra le principali novità della nuova edizione Torneo , una prima fase di qualificazione che vede confrontarsi ben dieci concorrenti in quindici domande di cultura generale: solo i migliori tre, in competizione tra loro, potranno sedersi davanti a Gerry Scotti per tentare la scalata verso il milione.

Gerry Scotti a Chi vuol essere milionario - Il Torneo

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto il 18 gennaio

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Corinne, Anna e Luigi.

Proprio quest'ultimo si rivelerà essere il vincitore della settima puntata, aggiudicandosi 70.000 euro. "Sento che avresti potuto vincere anche di più - dice Gerry Scotti all'ingegnere di Bologna - però ti sei accorto di quanto sia difficile star seduti lì".