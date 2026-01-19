Domenica 18 gennaio su Canale 5 è andata in onda la settima puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo. Su Mediaset Infinity è possibile approfondire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario, nuovamente in onda con un format rinnovato.
Tra le principali novità della nuova edizione Torneo, una prima fase di qualificazione che vede confrontarsi ben dieci concorrenti in quindici domande di cultura generale: solo i migliori tre, in competizione tra loro, potranno sedersi davanti a Gerry Scotti per tentare la scalata verso il milione.
I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Corinne, Anna e Luigi.
Proprio quest'ultimo si rivelerà essere il vincitore della settima puntata, aggiudicandosi 70.000 euro. "Sento che avresti potuto vincere anche di più - dice Gerry Scotti all'ingegnere di Bologna - però ti sei accorto di quanto sia difficile star seduti lì".