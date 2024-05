Martedì 7 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League PSG-Borussia Dortmund. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Nello spettacolare scenario del Parco dei Principi di Parigi, va in scena la super sfida tra i francesi di Luis Enrique e i tedeschi di Edin Terzić. L'andata, in Germania, è terminata 1-0 per il Borussia Dortmund, ma il nuovo incontro sarà decisivo per accedere alla finalissima della competizione europea. Telecronaca del match affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. A seguire, sull'ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Mercoledì 8 maggio, su Mediaset Infinity in seconda serata ampia sintesi dell'altra semifinale Real Madrid-Bayern Monaco, con lo studio condotto da Benedetta Radaelli.

PSG-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. Allenatore: Luis Henrique BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. Allenatore: Terzic

