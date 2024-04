A meno di una settimana di distanza dalla gara di andata, Barcellona e Paris Saint Germain tornano ad affrontarsi, questa volta per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Martedì 16 aprile alle ore 21, i blaugrana guidati da Xavi proveranno a difendere il 3-2 conquistato sui francesi al Parco dei Principi. La sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5 e in contemporanea streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Nel primo round non erano certo mancati gol ed emozioni: a sbloccare la partita ci aveva pensato Raphinha al 37', mentre nella ripresa erano arrivate altre quattro reti. Dembélé e Vitinha avevano fatto trascinato i francesi verso la rimonta, ma i ragazzi si Xavi si erano resi protagonisti del controsorpasso con Raphinha e infine con il gol vittoria di Christensen. Tutto rimandato dunque alla gara di ritorno, dove entrambe le squadre faranno di tutto per superare il turno e accedere così alle semifinali di Champions League. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli, con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. A seguire invece, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights e gol dell'altro quarto di finale in programma Borussia Dortmund-Atletico Madrid.

Barcellona-PSG: le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Sergi Roberto, de Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Yamal. Allenatore: Xavi

PSG (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Vitinha, Fabian Ruiz; Asensio, Dembelé, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique

Champions League: il programma del ritorno dei quarti di finale

MARTEDÌ 16 APRILE

Barcellona-PSG, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Borussia Dortmund-Atletico Madrid,in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity Telecronaca: Massimo Callegari e Giancarlo Camolese

Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

MERCOLEDÌ 17 APRILE

Bayern Monaco-Arsenal,in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions League, altri due quarti in programma (Borussia Dortmund-Atletico Madrid il 16 aprile e Bayern Monaco-Arsenal il 17 aprile) saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. E grazie all'opzione Diretta Champions è possibile gustarsi tutti i goal in tempo reale. Mercoledì 17 aprile, su Mediaset Infinity ampia sintesi di Manchester City-Real Madrid con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Stefano Sorrentino, Filippo Galli, Mino Taveri e Andrea De Marco.

