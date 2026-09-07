Caduta Libera, Maxi Giusti insieme a Isobel Kinnear nella nuova edizione dal 7 settembre

Tante le novità della quindicesima edizione del programma, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), che andrà in onda da un nuovo studio e vedrà alla regia Roberto Cenci.

Max Giusti e Isobel Kinnear

La nuova edizione, che andrà in onda tutti i giorni, si arricchisce di un montepremi ancora più grande, che potrà raggiungere i 500.000 euro e, di giochi inediti, tra cui il gioco finale, ancora più coinvolgente. Tra le novità: la presenza di una band in studio che accompagnerà “la supercanzone”, un gioco musicale al quale parteciperà, cantando, anche Max Giusti. Isobel sarà invece protagonista con i suoi balletti di “Polvere di stelle”: dopo la sua esibizione, ai concorrenti verrà chiesto di rispondere a una domanda sull’opera da cui è tratta la coreografia.

La nuova stagione si apre con il Campione in carica della scorsa edizione. Sulla botola centrale torna Paolo Minguzzi, chiamato il Giaguaro di Fusignano, che si è aggiudicato già 165.000 euro.

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