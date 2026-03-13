Nella puntata di giovedì 12 marzo di Caduta Libera, la campionessa Barbara Coronetta ha vinto 91 mila euro. Arrivata al gioco finale Sei vincente, la concorrente è riuscita a completare la scalata delle sei domande, aggiudicandosi così il montepremi.



La vittoria è arrivata con la domanda "Ha scritto il romanzo Le pagine della nostra vita, diventato un film con Ryan Gosling e Rachel McAdams", a cui Barbara ha risposto correttamente "Nicholas Sparks". Lo studio si è illuminato di giallo tra la gioia del pubblico e l’entusiasmo di Max Giusti che, guardando Barbara, ha esclamato: "Goditela!".

Barbara ha poi celebrato la vittoria facendo un giro intorno alla botola insieme a Isobel e, subito dopo, Giusti le ha chiesto: "Come ti senti? A chi dedichi questa vittoria?".

Visibilmente commossa, Barbara ha risposto: "Sono emozionatissima. Dedico questa vittoria a mia madre e a tutti i colleghi che mi hanno permesso di vivere questa esperienza bellissima".