Caduta Libera, il campione Giovanni Gregorini vince 81 mila euro al gioco finale

Nella puntata di mercoledì 18 febbraio di Caduta Libera, il campione Giovanni Gregorini ha vinto 81 mila euro. Tornato al gioco finale "Sei vincente", il concorrente è riuscito a completare la scalata delle sei domande, aggiudicandosi così il montepremi. Giovanni, campione in carica da 14 puntate, era infatti già riuscito a completare il gioco finale nella puntata del 9 febbraio, conquistando in quell'occasione 110 mila euro.



Prima di affrontare il "Sei vincente", Max Giusti ha invitato Isobel a dare un bacio sulla guancia al campione, come gesto di buon auspicio. La vittoria è poi arrivata con la domanda "Film del 2023 di Martin Scorsese: Killers of the..." , a cui Giovanni ha risposto correttamente "Flower Moon", facendo illuminare lo studio di giallo.



"Giovanni, hai capito cos'hai fatto?", ha esclamato Isobel, mentre Max Giusti ha abbracciato il campione, che, incredulo, ha mostrato tutta la sua emozione. "Isobel, gli hai portato fortuna! Che bravo che sei stato", ha poi commentato Giusti, celebrando l'impresa di Giovanni.