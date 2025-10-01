Buongiorno, mamma! 3, il riassunto e le reazioni alla terza puntata

Dalle indagini di Agata all'annuncio del matrimonio di Guido e Laura, sono tanti gli interrogativi raccontati nella terza puntata di Buongiorno, mamma! 3, andata in onda martedì 30 settembre in prima serata su Canale 5.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della terza puntata di Buongiorno, mamma! 3.
Agata non riesce ad accettare che Guido abbia deciso di sposare Laura.
Mauro confida a Guido una sorpresa che sta preparando per Agata. Sole cerca di comprendere la scelta di Alessandro di intraprendere la strada del sacerdozio mentre Jacopo cerca di riavvicinarsi a Lea.
Anche Francesca decide di affrontare suo marito Karim, ma non sarà facile raccontargli tutta la verità.
Guido e Agata scoprono che Anna aveva nascosto a tutti un importante segreto.