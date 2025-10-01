Catalogo
SERIE TV01 ottobre 2025

Buongiorno, mamma! 3, il riassunto e le reazioni alla terza puntata

I momenti più importanti della terza puntata della serie Buongiorno, mamma! 3 andata in onda il 30 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Dalle indagini di Agata all'annuncio del matrimonio di Guido e Laura, sono tanti gli interrogativi raccontati nella terza puntata di Buongiorno, mamma! 3, andata in onda martedì 30 settembre in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della terza puntata di Buongiorno, mamma! 3.

Buongiorno, mamma! 3, il riassunto della terza puntata

Agata non riesce ad accettare che Guido abbia deciso di sposare Laura.

Mauro confida a Guido una sorpresa che sta preparando per Agata. Sole cerca di comprendere la scelta di Alessandro di intraprendere la strada del sacerdozio mentre Jacopo cerca di riavvicinarsi a Lea.

Anche Francesca decide di affrontare suo marito Karim, ma non sarà facile raccontargli tutta la verità.

Guido e Agata scoprono che Anna aveva nascosto a tutti un importante segreto.

