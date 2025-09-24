Buongiorno, mamma! 3, il riassunto e le reazioni alla seconda puntata
I momenti più importanti della seconda puntata della serie Buongiorno, mamma! 3 andata in onda il 23 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Dalle indagini di Agata sul passato di Laura ai segreti dietro la morte di Anna, sono tanti gli interrogativi raccontati nella seconda puntata di Buongiorno, mamma! 3, andata in onda martedì 23 settembre in prima serata su Canale 5.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della seconda puntata di Buongiorno, mamma! 3.
Buongiorno, mamma! 3, il riassunto della seconda puntata
Agata scopre che la madre di Laura non è sepolta al cimitero di Bracciano e inizia a indagare sul passato della donna.
Sole affronta il suo primo giorno come supplente, scontrandosi con Alessandro.
Vincenzo Colaprico scopre una bugia raccontata da Sole a Guido. Sole confessa la verità sulle date scritte sull'agenda di Anna.
In un flashback, scopriamo che Laura aveva parlato con Guido dei suoi problemi con l'alcol.
Agata convince Guido ad andare a Roma per seguire una nuova pista sulla morte di Anna.
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Il marito di Simona Ventura racconta a Dentro la notizia l'escalation di messaggi e minacce
Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich, a Dentro la notizia
Prosegue l'eredità stilistica di Silvia Venturini Fendi, la cui collezione eleva alla massima espressione il virtuosismo della maison. Con il colore, i tagli sartoriali, lo styling. E soprattutto, con la cifra stilistica unica che la distingue