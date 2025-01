Sono in corso le riprese di Buongiorno, mamma! 3, la nuova stagione della serie di Canale 5 sulla storia della famiglia Borghi. Nei panni di Guido, il protagonista, ritroviamo Raoul Bova. L'attore ha condiviso sui social un video dal backstage del set: "Buongiorno a tutti! Oggi è il primo giorno di Buongiorno Mamma! 3. Ci vediamo presto".

Buongiorno, mamma!, la trama

Buongiorno, mamma! narra le vicende della famiglia Borghi, una famiglia normale con qualcosa di speciale, formata dai coniugi Anna e Guido (Raoul Bova) e dai loro quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michele. L'apparente tranquillità dei Borghi viene compromessa dall'arrivo di Agata, una misteriosa ragazza alla ricerca della verità sul suo passato legato alla giovinezza di Anna e Guido. Diretta da Laura Chiossone, Buongiorno mamma! 3 si preannuncia essere un viaggio familiare tra lacrime e risate, tra passato e presente, dove la vita di ogni personaggio è un percorso emozionante alla scoperta di se stessi.

Buongiorno, mamma!, com'è finita la seconda stagione

Nell'ultima puntata di Buongiorno mamma! 2, Guido porta ad Anna il test di gravidanza che Maurizia aveva portato al padre di suo figlio: è un Borghi, ma non è lui, bensì suo padre Elio. Anna ricorda finalmente cos'è successo prima che finisse in coma: era con Maurizia. La donna era andata a casa dei Borghi per incontrare Sole e, dopo aver raccontato ad Anna tutta la verità, Carmine era entrato in casa. L'uomo ha prima aggredito Anna facendola finire in coma e poi aveva ucciso Maurizia. Proprio quando Anna ricorda tutto, Carmine la rapisce. La situazione sta per diventare davvero pericolosa, ma arrivano Guido e Colaprico che la salvano e arrestano Carmine. Colaprico porta a Sole una lettera di Maurizia indirizzata ad Agata e Sole e la puntata si conclude con il matrimonio tra Francesca e Karim.

Buongiorno, mamma!, quando inizia la terza stagione

La terza stagione di Buongiorno, mamma! andrà in onda prossimamente su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

